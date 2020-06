GGD: “Opnieuw een coronabesmetting in Groningen”

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In de provincie Groningen is woensdag opnieuw een coronabesmetting vastgesteld. Ook dinsdag werd er al een nieuwe besmetting geconstateerd. Dat blijkt uit gegevens van de GGD.

Volgens de GGD is er nu bij 361 mensen een besmetting vastgesteld. Dinsdag lag dit aantal op 360, een week geleden waren er 356 gevallen bekend. Volgens de GGD zijn van deze 361 er 190 werkzaam in de zorg. Het vermoeden bestaat dat het daadwerkelijke aantal besmettingen in de provincie hoger ligt omdat tot 1 juni niet iedereen getest kon worden op COVID 19. Het aantal mensen dat overleed blijft staan op zeventien. Dit aantal is sinds zaterdag 16 mei stabiel.

In de testlocatie van het UMCG, GGD Groningen en Certe zijn sinds medio maart en 31 mei 2.358 personen op corona getest. Van hen bleken 102, 4,3% positief te zijn. Tussen 1 juni en 9 juni zijn 1.522 mensen getest. Van hen bleken twee personen, 0,1% positief te zijn.