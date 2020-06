GGD ontdekt twee nieuwe coronabesmettingen in Groningen

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

In de provincie Groningen zijn sinds maandag twee coronabesmettingen ontdekt. Dat blijkt uit cijfers van de GGD die dinsdagavond bekend werden gemaakt.

Volgens de GGD zijn er nu 367 coronabesmettingen in Groningen vastgesteld. Maandag lag dit aantal op 365. Vorige week dinsdag waren er 360 besmettingen bekend. Het aantal nieuwe besmettingen neemt de afgelopen week gestaag toe nadat in mei de situatie nagenoeg tot stilstand was gekomen. In de periode van 10 mei tot 1 juni werden er slechts vijf nieuwe COVID 19-gevallen vastgesteld. De afgelopen vijftien dagen gaat het om negen nieuwe gevallen. Een oorzaak is volgens de GGD dat er sinds 1 juni meer getest wordt. Iedereen met klachten kan nu getest worden. Het aantal mensen dat overleed aan het coronavirus blijft stabiel op zeventien. Dit aantal is sinds 16 mei niet veranderd.

Het RIVM liet eerder op de dag weten dat er landelijk vijf mensen overleden zijn aan het coronavirus. Het totaal aantal doden komt daarmee op 6.070. Vier mensen moesten opgenomen worden in het ziekenhuis waarmee het totaal aantal pati├źnten dat nu in een ziekenhuis ligt of heeft gelegen nu op 11.834 staat. Bij 140 mensen werd een coronabesmetting geconstateerd dat het totaal aantal besmette personen op 49.087 brengt.