GGD: “Geen nieuwe coronabesmettingen in Groningen”

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Het aantal coronabesmettingen is na een lichte toename afgelopen week zondag stabiel gebleven in vergelijking met zaterdag. Dat blijkt uit cijfers van de GGD die zondagmiddag gepresenteerd werden.

Volgens de GGD zijn er in Groningen nu 364 besmettingen bekend. Dit aantal is gelijk aan zaterdag. Vorige week zondag waren er 359 besmettingen bekend. De afgelopen week nam het aantal bewezen COVID-19-gevallen iedere dag enigszins toe. Een verklaring hiervoor ontbreekt, hoewel het wellicht te maken heeft met dat iedereen die klachten heeft zich sinds 1 juni kan laten testen. Het aantal mensen dat in onze provincie overleed aan corona blijft stabiel op zeventien. Dit aantal is sinds zaterdag 16 mei niet veranderd.

Eerder in de middag liet het RIVM weten dat er landelijk twee personen zijn overleden aan het coronavirus. Het totaal aantal sterfgevallen komt daarmee op 6.059. Zes mensen moesten opgenomen worden in het ziekenhuis waarmee er nu 11.828 patiënten in het ziekenhuis liggen of hebben gelegen. Bij 48.783 personen werd een besmetting vastgesteld. Dit aantal steeg het afgelopen etmaal met 143.