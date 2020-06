GGD: “Al acht dagen geen nieuwe coronabesmettingen in Groningen”

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In de provincie Groningen zijn de afgelopen acht dagen geen nieuwe coronabesmettingen geconstateerd. Dat blijkt uit cijfers van de GGD die woensdagmiddag gepresenteerd werden.

Op 16 juni kwam het aantal positief geteste personen op 367 te staan. Acht dagen later staat de teller nog steeds op 367. Volgens de GGD zijn van dit aantal er 190 werkzaam in de zorg. Wel waarschuwt de gezondheidsdienst dat het daadwerkelijke aantal besmettingen in onze provincie naar alle waarschijnlijkheid hoger ligt omdat voor 1 juni niet iedereen met klachten getest kon worden. Het aantal mensen dat overleed aan het coronavirus blijft eveneens stabiel op zeventien. Dit aantal is sinds zaterdag 16 mei niet veranderd.

Vanaf 1 juni kan iedereen met klachten getest worden. Volgens de GGD hebben tussen 1 en 23 juni hier 4.261 personen gebruik van gemaakt. Van hen bleken er zes, 0,1 procent, positief te zijn.