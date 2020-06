GGD: “Aantal coronabesmettingen afgelopen drie dagen licht gestegen”

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Het aantal coronabesmettingen in de provincie Groningen is de afgelopen dagen licht toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van de GGD die zaterdagmiddag bekend werden gemaakt.

Volgens de GGD zijn er nu 359 personen positief getest op corona. Afgelopen woensdag waren er 356 gevallen bekend. De voorbij drie dagen zijn daar dus drie gevallen bij gekomen. De oorzaak daarvan is onbekend, hoewel het wellicht verklaart kan worden doordat iedereen met klachten zich sinds 1 juni kan testen. Het aantal sterfgevallen in onze provincie blijft gelijk. Er zijn nu zeventien mensen overleden aan de gevolgen van een COVID 19-besmetting. Dit aantal is sinds 16 mei stabiel.

Eerder in de middag liet het RIVM weten dat er landelijk zes mensen kwamen te overlijden aan het virus. Het totaal aantal doden komt daarmee op 6.011. Het aantal mensen dat opgenomen moest worden in het ziekenhuis steeg met drie waarmee er nu 11.785 mensen in een ziekenhuis liggen of hebben gelegen. Bij 183 mensen werd COVID-19 vastgesteld. Daarmee komt het aantal besmette personen in ons land nu op 47.335.