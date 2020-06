Gewonde bij woningoverval Papengang, daders voortvluchtig

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In een woning aan de Papengang in de binnenstad van Groningen heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een woningoverval plaatsgevonden. Een bewoner is daarbij lichtgewond geraakt.

De overval vond plaats rond 01.40 uur. “Bij de overval zijn drie personen een woning binnengevallen”, vertelt een politiewoordvoerder. “Zij waren vermoedelijk gewapend met messen. In de woning waren op dat moment twee mensen aanwezig. Eén van hen is lichtgewond geraakt. Van de drie verdachten is nog geen signalement bekend.”

Volgens incidentfotograaf Rick ten Cate is de omgeving van de woning afgezet. “Er staan meerdere politievoertuigen. Zojuist is een medewerker van de recherche ter plaatse gekomen. In de woning waar de overval plaats heeft gevonden wordt onderzoek gedaan.”

Later meer.