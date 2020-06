Gewonde bij verkeersongeluk op Rijksweg

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk op de Rijksweg in de stad Groningen is dinsdag aan het einde van de middag een automobilist gewond geraakt. Dat meldt Martin Nuver van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 17.30 uur nabij de kruising met de Pop Dijkemaweg. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Nuver. “Het gaat om een kop-staart botsing waarbij een grijze personenauto achterop een zwarte auto botste. Hulpdiensten waren snel ter plaatse Behalve een ambulance en de politie rukte ook de brandweer uit omdat er mogelijk sprake was van een beknelling. Bij aankomst viel het allemaal wat mee.”

Eén van de automobilisten is gewond geraakt en is met onbekende verwondingen in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. “De weg was gedeeltelijk dicht. Een bergingsbedrijf heeft de beide voertuigen geborgen die door de botsing flink wat schade hadden opgelopen.” De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.