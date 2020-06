Gewonde bij verkeersongeluk op N7 bij Gasunie

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk zaterdagavond op de N7 ter hoogte van de Gasunie is één persoon gewond geraakt. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 19.20 uur. “Hoe het precies kon gebeuren is onbekend”, vertelt Wind. “Twee personenauto’s op de rijbaan van Hoogezand richting Drachten kwamen ter hoogte van de Gasunie met elkaar in botsing.” Hulpdiensten rukten massaal uit. Behalve de politie en een ambulance kwam ook de brandweer met een tankautospuit en een schuimbluswagen ter plaatse. “Aanvankelijk ging men er vanuit dat één van de voertuigen in de brand was geraakt, maar dit bleek niet het geval te zijn.”

Volgens Wind moest één persoon door ambulancepersoneel behandeld worden. “Vanwege het ongeluk was de weg helemaal dicht. Het verkeer werd omgeleid via de af- en toerit. Een bergingsbedrijf heeft één auto weggesleept. De andere auto kon op eigen kracht verder rijden.” De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.