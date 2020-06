Gewonde bij verkeersongeluk Driebondsweg

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk woensdagmiddag op de Driebondsweg is één persoon gewond geraakt. Dat meldt Martin Nuver van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 14.40 uur op de kruising met de Sint Petersburgweg. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Nuver. “Bij het ongeluk zijn een personenauto en een bestelbusje met elkaar in botsing gekomen. Brandweerlieden die hier toevallig langs reden waren getuige van het ongeluk. Zij hebben direct gecontroleerd hoe het met de betrokkenen ging. Al snel daarna arriveerde ook een ambulance. Uiteindelijk is één persoon met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Een andere betrokkene raakte ook gewond maar deze kon ter plaatse behandeld worden.”

Volgens Rick ten Cate van tencatefotografie.nl kwam het busje vanuit de richting van de Woonschepenhaven, de auto kwam vanaf de Sontbrug. Beide voertuigen raakten bij het ongeluk flink beschadigd en moesten door een bergingsbedrijf weggesleept worden.