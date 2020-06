Gewonde bij kop-staart botsing op N370

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk dinsdagmiddag op de N370 is een automobilist gewond geraakt. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 12.15 uur op de rijbaan tussen de kruising Leonard Springerlaan en de afrit Peizerweg. “Hoe het precies kon gebeuren is onbekend”, vertelt Ten Cate. “Een personenauto is achterop een busje gebotst. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. De bestuurder van het busje is onderzocht door een verpleegkundige van de ambulancemotor. Even later kwam een ambulance ter plaatse. De bestuurder is na stabilisatie met onbekende verwondingen in de ziekenwagen overgebracht naar het ziekenhuis.” Om de hulpdiensten veilig hun werk te kunnen laten doen werd één rijstrook afgesloten.

Beide voertuigen raakten bij het ongeluk flink beschadigd. Een bergingsbedrijf heeft beide vehikels weggesleept. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.