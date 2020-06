Gestolen scootmobielen uit Kringloopwinkel weer terecht

nieuws

Foto: google maps

De twee scootmobielen die afgelopen weekend gestolen werden uit een kringloopwinkel aan de Diamantlaan zijn weer terecht. Dat laat het bedrijf op haar Facebook-pagina weten.

Twee dagen geleden plaatste de winkel camerabeelden van de diefstal op haar pagina. Op de beelden was te zien hoe twee mannen de scootmobielen meenamen. Verschillende media, waaronder OOG Tv, besteedde vervolgens aandacht aan de diefstal. Dat heeft er in geresulteerd dat de voertuigen door de politie terug zijn gevonden. De ene werd gevonden in Lewenborg, de andere in de Oranjewijk. Inmiddels staan de voertuigen weer aan de Diamantlaan.

Helaas zijn de scootmobielen beschadigd geraakt. Van de ene scootmobiel is de accu gestolen en van de ander ontbreken de sleutels. De komende tijd gaat er gewerkt worden om de voertuigen weer gebruiksklaar te maken. Mensen die meer informatie hebben over de diefstal kunnen nog altijd terecht bij de politie op telefoonnummer 0900 88 44. Er is nog niemand aangehouden in deze zaak.