Gemeenteraad vergadert voor zomerreces twee keer in De Oosterpoort

foto: Bob de Vries

De gemeenteraad van Groningen gaat voor de zomervakantie twee keer vergaderen in De Oosterpoort. De raadsvergaderingen van 24 juni en 1 juli worden in de kleine zaak van het cultuurcentrum.

Onder de gemeenteraadsleden was veel animo voor fysieke vergaderingen. “Gebleken is dat er bij raadsleden toch een zekere behoefte is aan ‘elkaar in de ogen kunnen kijken’ tijdens een fysiek debat”, zo meldde Roelf Reinders, raadscommunicatie-adviseur griffie eerder deze maand.

Eerder was ook de Trompzaal het Provinciehuis in beeld voor fysieke raadsvergadering met de hele gemeenteraad (45 raadsleden, de burgemeester, zeven wethouders en ondersteunend personeel). Een dergelijk grote groep is ook hier niet haalbaar.

Het is nog niet bekend of ook na het zomerreces in De Oosterpoort vergaderd wordt.