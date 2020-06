Gemeenteraad en Provinciale Staten blijven in het duister over financiën Ring Zuid

nieuws

Foto Andor Heij. Helperzoomtunnel

Het college van burgemeester en wethouders in Groningen kan de gemeenteraad nog steeds niet voorlichten over een totaaloplossing voor de financiële situatie rond het project Aanpak Ring Zuid. Veel raadsfracties hebben aangegeven dat hier grote behoefte aan is. Dat laat het college maandag weten in een voortgangsrapportage over de eerste vier maanden van 2020.

Voor het einde van 2019 zou er een ‘totaaloplossing’ moeten liggen voor de tientallen miljoenen euro’s aan meerkosten door de vertraging van het project. De commissie Hertogh stelde hiervoor de ‘Taskforce Financiën in, maar ook dit lijkt vertaging op te lopen. “De gesprekken hierover zijn buiten het project geplaatst en worden momenteel gevoerd door vertegenwoordigers uit de top van de moederorganisaties”, zo schrijft de gemeente.

Dat is verschillende gemeenteraadsfracties, maar ook de provincie Groningen al lang een doorn in het oog. De provincie is financieel verantwoordelijk voor het project. Eerder dit jaar deed ook de fractie van de Partij voor de Dieren haar beklag over de onduidelijkheid omtrent de financiën.