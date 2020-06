Gemeente verwijdert bovenste laag van spiegelgladde Werkmanbrug

nieuws

Foto: Gemeente Groningen

De gemeente Groningen heeft de afgelopen dagen de bovenste laag van de H.N. Werkmanbrug bij het Groninger Museum verwijderd. Dat meldt het Dagblad van het Noorden woensdag.

Eind april werd de brug voorzien van een nieuwe coating. Dit zorgde er echter voor dat bij regen de brug spiegelglad werd en de afgelopen periode diverse mensen onderuit gingen. Afgelopen weekend moest een oudere vrouw zelfs naar het ziekenhuis worden gebracht nadat ze ten val was gekomen. Volgens de gemeente Groningen is de bovenste verflaag de oorzaak. Vorige week is men begonnen met het stroever maken waarbij de bovenste laag er afgeschuurd wordt.

Het stroever maken heeft als nadeel dat de brug nu vaker geverfd moet gaan worden; eens in de vier jaar. Was de coating gehandhaafd dan had er eens in de zeven jaar geverfd moeten worden.