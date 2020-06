Gemeente trekt zeven ton uit voor plannen Grote Markt

nieuws

De Grote Markt moet aantrekkelijker worden, en beter toegankelijk voor jong en oud. De gemeente wil een bedrag van 700 duizend euro uittrekken voor een programma van eisen en een structuurschets.

Volgens de gemeente nodigt de huidige inrichting van de Grote Markt niet uit tot een ontmoeting of verblijf. Door de herinrichting, met veel groen en speeltoestellen, moet de kwaliteit omhoog. Bovendien verdwijnen de bussen uit het centrum, waardoor voetgangers meer ruimte krijgen. De gemeente wil volgend jaar het ontwerp klaar hebben, waarna in verschillende fases kan worden begonnen met de herinrichting. Die moet uiterlijk in 2023 voltooid zijn.

Diverse partijen hebben kritiek op de kosten: ze vinden het nu, vanwege de bezuinigingen door de coronacrisis, niet de tijd om daar geld aan uit te geven.