Gemeente: ‘Fiets niet in vak in Oosterstraat? Vanaf vrijdagavond halen we ze weg’

nieuws

Foto: Gemeente Groningen

Fietsparkeerders in de Oosterstraat moeten vanaf vrijdag goed opletten. Fietsen die niet in een parkeervak staan worden vanaf 19 juni elke vrijdag- en zaterdagavond weggehaald.

In een aantal drukke winkelgebieden en smalle straten hebben we meer ruimte gemaakt voor de bezoekers, zodat iedereen 1,5 meter afstand kan houden.Ook bussen ondervinden hinder van de fout geparkeerde fietsen. De gemeente heeft extra fietsenrekken geplaatst op een aantal plekken in de binnenstad. Ook in andere straten in de binnenstad geldt sinds een aantal weken een parkeerverbod voor fietsen.

Fietsen die verwijderd worden, gaan naar het tijdelijke depot op de Ossenmarkt. Het ophalen van een fiets bij het depot is voorlopig nog gratis.

Fietsparkeren in de Oosterstraat? Zet m in het vak! Vanaf vandaag gaan we op vrijdag- en zat. avond verkeerd geparkeerde 🚲🚲 weghalen. Zo kunnen bussen & voetgangers er veilig langs. Fiets weg? We brengen ze naar de Ossenmarkt. pic.twitter.com/J1KJU2tjUs — Gemeente Groningen (@gem_groningen) June 19, 2020