Gemeente continueert informele toon tegen fietsers

Foto: Denise Humalda

De informele toon waarop de gemeente via borden fietsers aanspreekt krijgt verder vorm (zie foto onder).



Na de ‘Hé Fietser’ borden valt nu de tekst ‘fietspad Zuiderpark is echt dicht’ op.

Deze joviale manier van aanspreken is een experiment. Sommigen vinden het grappig, anderen brutaal.

Bordwatching heeft het ‘Hé Fietser’ bord in januari opgenomen in de collectie in de categorie ‘Briljant Bord’. Meer daarover in onderstaand artikel.