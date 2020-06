Gemeente begonnen met verwijderen fietsen Poelestraat en Oosterstraat

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De gemeente Groningen is vrijdagavond rond 20.30 uur begonnen met het verwijderen van fietsen in de Poelestraat en Oosterstraat. Het gaat om fout geparkeerde fietsen.

“Medewerkers van de gemeente zijn zojuist met hulp van agenten en medewerkers van handhaving in de Poelestraat begonnen met het inladen van fietsen in een gemeenteauto”, ziet fotograaf Patrick Wind. “Fietsen die in de Oosterstraat fout geparkeerd staan krijgen een sticker. In deze straat begint het ruimen over een uurtje.” De fietsen die weggehaald worden, worden door de gemeente verplaatst naar de Ossenmarkt waar de eigenaar zijn of haar tweewieler weer kan komen ophalen. Dit ophalen is vooralsnog gratis.

Het verwijderen van fietsen is volgens de gemeente nodig omdat door de geparkeerde rijwielen in de straten niet de benodigde anderhalve meter afstand tot elkaar bewaard kan worden die noodzakelijk is vanwege de coronamaatregelen. Daarnaast ondervinden stadsbussen van Qbuzz hinder van de fout geparkeerde fietsen. In de Oosterstraat worden alleen de fietsen weggehaald die niet in de parkeervakken staan. In de Poelestraat worden alle rijwielen verwijderd.

Fietsen die niet in een parkeervak staan worden vanaf 19 juni iedere vrijdag- en zaterdagavond verwijderd. Meer informatie is te vinden op deze website.