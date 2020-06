Geen zondagavond wedstrijden in de eredivisie

nieuws

Foto Sportphotoagency.com FC Groningen - Vitesse

Er worden toch geen wedstrijden op zondagavond gespeeld in de eredivisie. Dat heeft de KNVB besloten. Er waren te veel bezwaren bij de clubs.

Incidenteel is dat nog wel mogelijk, wanneer bijvoorbeeld een club op donderdag Europees voetbal heeft gespeeld. De wedstrijden op zaterdag zijn om 18.45, 20.00 en 21.00 uur en mogelijk om 16.30 uur.

De clubs kunnen ook aangeven wat voor hen mooie wedstrijden zijn. Deze duels worden net als derby’s zo veel mogelijk in de tweede helft van de competitie afgewerkt. De KNVB hoopt dat dan de tribunes weer volledig gevuld mogen zijn. Vanwege het coronavirus is er aan het begin van de competitie, die in het weekeinde van 12 en 13 september start, slechts beperkt publiek aanwezig. Wanneer er ergens regionaal een coronauitbraak is, dan is er de mogelijkheid om wedstrijden elders te spelen. Ook is er rekening gehouden met een model dat de competitie tijdelijk helemaal wordt stil gelegd.

Voor zowel de play-offs voor Europees voetbal als de nacompetitie voor promotie/degradatie tussen de ere en eerste divisie geldt dat er slechts één wedstrijd gespeeld wordt in plaats van twee.