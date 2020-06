Geen treinverkeer mogelijk richting Delfzijl door storing

nieuws

Foto: facebook.com/treinnoord/

Treinreizigers richting Delfzijl moeten zondagavond rekening houden met vertraging. Door een storing is er geen treinverkeer mogelijk.

Volgens vervoersbedrijf Arriva is er sprake van een sein- en overwegstoring. De problemen begonnen rond 18.30 uur en bevinden zich op het baanvak tussen Stedum en Delfzijl. Tussen Stedum en Delfzijl rijden geen treinen, tussen Groningen en Stedum is wel treinverkeer mogelijk. Arriva zet bussen in.

Spoorbeheerder ProRail heeft een storingsploeg ter plaatse gestuurd om het euvel op te lossen. ProRail verwacht dat de problemen tot 20.45 uur gaan duren.