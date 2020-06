Geen treinen naar Delfzijl door storing

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Treinreizigers tussen Groningen en Delfzijl moeten maandagavond rekening houden met vertraging. Door een overwegstoring is er geen treinverkeer mogelijk.

De problemen begonnen in het begin van de avond. Op het baanvak tussen Sauwerd en Delfzijl ontstond een storing in de bediening van de overwegen. Spoorbeheerder ProRail besloot daarop om het treinverkeer tussen beide stations stil te leggen. Tussen Groningen en Sauwerd rijden wel treinen. Vervoersbedrijf Arriva heeft bussen ingezet die vanaf Sauwerd via Bedum, Stedum, Loppersum, Appingedam, Delfzijl-West en Delfzijl rijden.

ProRail heeft een storingsploeg ter plaatse gestuurd. Zij verwachten dat de problemen rond 21.30 uur verholpen zijn.