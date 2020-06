“Geen herdenking 75 jaar bevrijding Westerbork in de herfst”

nieuws

Foto: Gouwenaar - Eigen werk, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3024807

Er vindt komende herfst geen herdenking plaats rond de 75-jarige bevrijding van Kamp Westerbork. De herdenking wordt nu uitgesteld naar volgend jaar.

Aanvankelijk zou de uitgestelde herdenking op 13 september plaatsvinden maar de directie van het Herinneringscentrum vindt dit gezien de huidige situatie rond het coronavirus niet verstandig. Het is daarom uitgesteld naar zondag 11 april 2021. “Het gaat ons enorm aan het hart dat we in het jaar dat we stilstaan bij 75 jaar vrijheid niet samen kunnen komen om samen waardig te herdenken”, zegt directeur Gerdien Verschoor van het Herinneringscentrum. “Het is op dit moment nog te onzeker of het mogelijk is grootschalige evenementen te organiseren na 1 september waarbij ook voldoende afstand gehouden kan worden. Daarnaast vallen veel van onze sprekers en gasten door hun leeftijd onder de risicogroep.”

Kamp Westerbork werd op 12 april 1945 bevrijd door de geallieerden. In 1942 kwam het onder Duits bestuur. In drie jaar tijd werden 102.000 in Nederland wonende Joden en 245 Sinti en Roma via Westerbork naar vernietigingskampen in het oosten weggevoerd. Vooral de stad Groningen werd zwaar getroffen. Drieduizend Joodse Groningers zouden via Westerbork weggevoerd worden.