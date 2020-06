Geen eredivisie wedstrijd tegelijkertijd bij spelen zonder publiek

sport

Foto: Sportphotoagency.com FC Groningen - FC Utrecht 0-1 *Issah Abass* of FC Utrecht scores 0-1

Als er in de eredivisie zonder publiek gespeeld moet worden krijgen alle wedstrijden een uniek tijdstip. Dat meldt sportmarketeer Chris Woerts bij Veronica Inside maandagavond.

De clubs, waaronder FC Groningen, hebben dat volgens Woerts afgesproken. Het werd niet in het programma vermeld, maar TV zender Fox Sports kan zo per wedstrijd een veel groter publiek bereiken. Of dat financiële voordelen voor de clubs heeft is nog niet duidelijk.

Op vrijdag en zaterdagavond zijn er wedstrijden om 18.30 en 21.00 uur. Op zondag om 12.15, 14.30, 16.45 en 20.00 uur. Op maandagavond om 20.00 uur. Over de zondagavond en maandagavond wedstrijden is nog wel enige discussie.

Wanneer er weer publiek mag komen bij de wedstrijden worden er wel tegelijkertijd duels gespeeld. Dat is op zaterdagavond bij vier ontmoetingen twee keer het geval. Op zondag worden de vier wedstrijden verdeeld over de dag en op vrijdagavond wordt dan één duel afgewerkt. Op maandag wordt dan niet meer gespeeld.