Gaswinning en aardbevingen zorgen voor deuk in imago van Groningen bij toeristen

nieuws

Net als in andere onderzoeken concludeert het Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen dat bewoners van de provincie hard zijn getroffen door de gaswinning en de daarop volgende aardbevingen. Dat meldt het platform in een nieuwe literatuurstudie. Verder is het opvallend dat ook het imago van Groningen een deuk heeft opgelopen bij inwoners van de rest van het land.

“Het aantal mensen dat Groningen met gezelligheid associeert, is sterk afgenomen. Sommige toeristen geven aan niet terug te komen naar Groningen wegens de gaswinningsproblematiek”, zo schrijft het Kennisplatform. “Sommige ondernemers kozen ervoor om het woord ‘Groningen’ niet meer te gebruiken, maar in plaats daarvan andere termen te zoeken. Economisch leek Groningen een stuk minder aantrekkelijk te zijn geworden voor ondernemers en toeristen.”

Verder is nieuw in het onderzoek dat ook naar de samenleving in bredere zin is gekeken. Diverse onderzoeksteams concluderen dat het beleid van de Rijksoverheid de gaswinningsproblematiek eerder heeft verslechterd dan verbeterd. In hun ogen is een institutionele crisis veroorzaakt. Hoofdonderzoeker Nienke Busscher: “Het is uitzonderlijk dat verschillende onderzoekers het zo eens zijn. Deze crisis is door de overheid zelf veroorzaakt. Dat komt ongetwijfeld in de parlementaire enquête aan bod, zeker omdat dit een crisis is die niet als crisis wordt aangemerkt.”