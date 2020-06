FNV: ‘Geen heil in meer marktwerking op spoor’

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Vakbond FNV ziet geen heil in meer marktwerking op het spoor. De vakbond gaat volgende week het witboek ‘Toekomst van het Nederlandse spoor’ aanbieden aan Tweede Kamerleden.

Aanleiding voor de overhandiging van het witboek is de aanbesteding van het Nederlandse spoornet. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66) van Infrastructuur liet donderdag weten dat ze vanaf 2025 meer concurrentie op het Nederlandse spoor wil organiseren. Ook buitenlandse bedrijven zouden hierbij een kans maken.

Het spoor is niet gebaat bij investeerders

De FNV wil echter minder marktwerking. “Het spoor speelt een cruciale rol in het klimaatakkoord, in de strijd tegen files, het bereikbaar houden van Nederland en ook moet zij haar weg zien te vinden in de anderhalvemetersamenleving”, zegt Henri Janssen van FNV Spoor. “Het openbaar vervoer, de werknemers en de reizigers zijn niet gebaat bij investeerders die op zoek zijn naar een goed rendement op korte termijn. De rendementen worden vertaald naar prestatiecontracten.”

De vele vervoerders doet reizigers nu al worstelen

Op dit moment zijn behalve de NS al verschillende andere vervoerders actief in ons land. Wilbert Festen is machinist bij Keolis: “Ik zie reizigers nu al worstelen met de overstap tussen vervoerders. Het komt vaak voor dat reizigers de trein voor hun neus zien wegrijden. Keolis heeft dan een prestatiecontract waarbij het extreem belangrijk is dat de trein op tijd vertrekt. Het maakt de vervoerder niet uit hoeveel mensen er in de trein zitten, zolang hij maar op tijd kan vertrekken.”

“Van echte marktwerking is geen sprake”

De FNV wil met het witboek aan de orde stellen dat de veiligheid in het geding is en dat de marktwerking in andere sectoren ook niet echt een succes is geweest. “Echte marktwerking houdt in dat verschillende vervoerders op hetzelfde tijdstip dezelfde verbinding uitvoeren en dat reizigers zelf hun vervoerder kunnen kiezen. Geen van beiden is het geval”, zegt Janssen. Het streekvervoer zou daarnaast zo afhankelijk zijn van subsidies dat geen ondernemer het op eigen kracht zou overleven.