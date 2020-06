Flinke rookontwikkeling bij dakbrand in Haren

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Op het dak van een woning aan de Holsteinlaan in Haren heeft dinsdagochtend enige tijd brand gewoed. Dat meldt Joey Lameris van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding van de brand kwam rond 10.10 uur binnen waarop twee tankautospuiten van de blusgroep Haren en een hoogwerker van de sectie Sontweg ter plaatse werden gestuurd. “De brand was ontstaan aan de achterzijde van een woning, in een dakgoot”, weet Lameris te vertellen. “De brand is hoogstwaarschijnlijk ontstaan tijdens werkzaamheden. Brandweerlieden hebben direct twee stralen hogedruk ingezet om het vuur onder controle te krijgen.”

Bij de brand kwam flink wat rookontwikkeling vrij. De straat werd door de politie afgezet. Binnen een kwartier was het vuur onder controle. “Brandweerlieden hebben de woning geventileerd. Ook is er een stuk dakbeschot weggebroken om eventueel brandende delen achter het beschot af te kunnen blussen.” Naar de precieze oorzaak wordt onderzoek gedaan.