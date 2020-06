Filmende en scheldende man in Vrydemalaan aangehouden

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie heeft een man, die hen eerst filmde en zich daarna op verschillende manieren misdroeg, uiteindelijk met gepast geweld aangehouden.



De politie: ‘In de nacht van 5 op 6 juni waren wij een personenauto aan het controleren aan de Vrydemalaan in Groningen. Terwijl wij in gesprek waren met de bestuurder van het voertuig, kwam een omstander ons van zeer dichtbij filmen en hinderde ons in onze werkzaamheden.

De 22-jarige man uit Groningen weigerde, ook na vordering, zijn identiteitsbewijs te tonen. Na staandehouding van deze man, hebben wij een identiteitsfouillering uitgevoerd, waartegen de man zich verzette. Daarna schold de man ons nogmaals uit. Daarop hebben wij hem aangehouden voor belediging.

Omdat hij zich hiertegen opnieuw verzette, is de man met gepast geweld aangehouden.