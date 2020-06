Fietsverbod na kritiek aangepast

nieuws

Foto Theo Butterhof. Folkingestraat

Na stevige kritiek heeft wethouder Roeland van der Schaaf het fietsverbod in de binnenstad, vanwege de coronacrisis, aangepast.

In de Folkingestraat geldt het fietsverbod nu op vrijdag en zaterdag van 12.00 tot 18.00 uur. Met de fiets aan de hand lopen mag nu wel. Als er markt is, is de Vismarkt voetgangersgebied en op zaterdag geldt dat ook voor het A-kerkhof. Wanneer het te druk wordt in de binnenstad, past de gemeente de maatregelen mogelijk opnieuw aan.

Op de Werkmanbrug bij het Groninger Museum is een fietsverbod tussen 07..30 en 08.30 en tussen 15.30 en 18.30. Op zaterdag is de brug van 13.00 tot 18.00 uur verboden voor fietsers.

Vorige week werden de drukste winkelstraten per 1 juni tot voetgangersgebied verklaard. Na kritiek van ondernemers en politiek volgden woensdagmorgen de aanpassingen. Er zou woensdagmiddag een spoeddebat over de kwestie zijn. De extra fietsrekken in het centrum blijven voorlopig en in drukke winkelstraten mogen nog altijd geen fietsen staan en uitstallingen van ondernemers zijn ook niet toegestaan.