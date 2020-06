Fietsster geschept door personenvervoer-busje op Van Swietenlaan

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk donderdagochtend op de Van Swietenlaan is een fietsster gewond geraakt. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 10.20 uur ter hoogte van de ingang van de parkeergarage van het Martini Ziekenhuis. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Ten Cate. “De fietsster kreeg naar alle waarschijnlijk geen voorrang en werd vervolgens door het busje geschept waarbij de vrouw ten val kwam. Omstanders verleenden direct eerste hulp. Hulpdiensten hebben dit later overgenomen. De vrouw is bij het ongeluk op haar hoofd gevallen. Ze kon ter plekke door een ambulanceverpleegkundige behandeld worden en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Een omstander heeft de vrouw nadat de behandeling was afgerond in de auto naar huis gebracht.”

Vanwege het ongeluk werd één rijstrook afgesloten. “De verkeersregelaar die normaal het verkeer rondom de parkeergarage in goede banen regelt besloot om vanwege het ongeluk het verkeer op de Van Swietenlaan te regelen.” De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.