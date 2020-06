Fietser gewond bij verkeersongeluk Aweg

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk zondagmiddag op de Aweg is een fietser gewond geraakt. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 14.10 uur. “Het is gebeurd op het fietspad dat parallel loopt aan de Aweg op het gedeelte waarbij de straat overgaat in het Hoendiep”, vertelt Wind. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend. Naar alle waarschijnlijk is de fietser in botsing gekomen met een scooterrijder. De fietser kwam daarbij ten val. Omstanders hebben eerste hulp verleend. Nadat de ambulance ter plaatse was hebben ambulanceverpleegkundigen deze taak overgenomen. Het slachtoffer is na stabilisatie overgebracht naar het ziekenhuis.”

Volgens Wind vond er kort na het ongeluk nog bijna een ongeluk plaats. “Een fietser met een paraplu op stak de weg over. Door de paraplu had hij geen goed zicht waarbij hij een auto over het hoofd zag. Een aanrijding kon op het nippertje voorkomen worden.”