Fiets valt van rijdende caravan

De politie zoekt de eigenaar van een herenfiets, die zondag in Haren van een rijdende caravan viel.



Op zondag 14 juni reed er in Haren een auto met caravan, van de Viermat in de richting van de Cantersveen. In de bocht viel er een Giant herenfiets van het fietsenrek.

Vermoedelijk heeft de bestuurder van de auto niet vernomen, dat de fiets van de fietsendrager is gevallen.

De politie: ‘De fiets is veiliggesteld en wij zijn op zoek naar de eigenaar van de fiets. Bent u of kent u de eigenaar van de fiets, dan kunt u contact opnemen met de politie op telefoonnummer 0900-8844’.