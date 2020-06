“Fiets kwijt in binnenstad? Grote kans dat ie op de Ossenmarkt staat”

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De Ossenmarkt is vanaf Pinkstermaandag een groot fietsparkeerterrein. Op het plein zijn ook de fietsen terug te vinden die in het centrum van de stad geparkeerd stonden.

Vanwege de versoepeling van de coronamaatregelen heeft het stadsbestuur besloten dat een aantal drukke winkelstraten in de binnenstad tussen 12.00 uur en 19.00 uur verboden gebied zijn voor fietsers. Het gaat onder andere om de Brugstraat, Guldenstraat en de Vismarkt. De Folkingestraat, Ubbo Emmiusstraat, H.N. Werkmanbrug en Trompbrug zijn vanaf 1 juni 24 uur per dag verboden voor fietsers.

Fietsen die maandagochtend op plekken werden aangetroffen waar ze niet horen te staan vanwege de maatregelen werden versleept naar de Ossenmarkt. Daar zijn tientallen fietsrekken geplaatst. De gemeente Groningen laat weten dat je daar je fiets zonder extra kosten weer op kunt halen. Wel moet je kunnen bewijzen dat het jou fiets is.

Op social media reageren verschillende mensen verbolgen op het beleid. “Mijn jongste dochter komt net thuis van haar werk bij een supermarkt aan de Vismarkt”, zegt Marian. “Ze was om 10.00 uur begonnen aan haar werkdag. Toen ze klaar was bleek haar fiets ineens verdwenen te zijn. Ze moest naar de Ossenmarkt lopen om ‘m terug te halen. In de ochtend was er geen enkele ambtenaar om het haar te melden.”