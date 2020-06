Feestelijke heropening universiteitsmuseum met interactieve archeologie

De nieuwe tentoonstelling “DIG-IT-ALL” werd dinsdag feestelijk geopend in het universiteitsmuseum aan de Oude Kijk in ’t Jatstraat. Het museum was drie maanden dicht vanwege de coronacrisis.

“DIG-IT-ALL” is een interactieve tentoonstelling over de archeologie van de toekomst. Studenten en medewerkers van het Groninger Instituut voor de Archeologie hebben de tentoonstelling ontwikkeld. Die hebben samen met hoogleraar Daan Raemaekers er alles aan gedaan om de archeologie voor iedereen interessant te maken. Zo kan er bijvoorbeeld virtueel in een oude graftombe rond gelopen worden.

Voor de tentoonstelling die tot maart volgend jaar te zien is moet wel gereserveerd worden.