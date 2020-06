FC Groningen start in weekend 12 en 13 september, amateurs volgens planning

nieuws

Foto Andor Heij

FC Groningen start in het weekeinde van 12 en 13 september aan de competitie. De KNVB heeft bepaald dat het nieuwe seizoen in de eredivisie dan begint.

Vanwege de versoepelingen van de coronamaatregelen is er ook beperkt publiek toegestaan. Die versoepelingen werden woensdagavond door premier Rutte aangekondigd.

Het amateurvoetbal start volgens de planning. In de hoofdklasse is dat het laatste weekeinde van augustus. De lagere klassen starten in het weekeinde van 19 en 20 september. Daarvoor wordt nog gespeeld in de poulefase van de districtsbeker. Ook bij de amateurs is publiek welkom, mits op anderhalve meter afstand van elkaar.

Vanaf 1 juli mag er ook weer gevoetbald worden, waardoor oefenwedstrijden mogelijk zijn.