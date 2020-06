FC Groningen koopt 17-jarige Finse stagiair Talo

sport

Foto: FC Groningen

FC Groningen heeft de Finse jeugdinternational Nikolas Talo permanent overgenomen van het TPS Turku. De 17-jarige verdediger was al actief als stagiair bij het onder-17 team. De club maakte dinsdagmiddag bekend dat het koopcontact van Talo is gelicht.

De linksbenige centrale verdediger, die tevens als linksback uit de voeten kan, liep stage bij FC Groningen om kennis te maken met de club. Die kennismaking beviel dusdanig goed dat de jeugdinternational van Finland afgelopen seizoen deel uitmaakte van FC Groningen onder-17. Met het lichten van de koopoptie in de overeenkomst met de Finse club TPS Turku komt Talo nu definitief naar Groningen.

De verdediger ontwikkelde zich snel in zijn eerste maanden in zijn nieuwe omgeving, waardoor hij na de winterstop al diverse wedstrijden meespeelde met FC Groningen onder-19. Talo gaf onlangs een interview in het FC Groningen Journaal waarin hij aangaf op zijn plek te zijn: “Ik heb me kunnen aanpassen aan een nieuw land en de club heeft me goed geholpen,” aldus Talo in het FC Groningen Journaal.