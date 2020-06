Eurosonic Noorderslag teleurgesteld over afwijzing rijkssubsidie

nieuws

Foto: Lesley Pietens

Muziekfestival Eurosonic Noorderslag is teleurgesteld dat het niet in aanmerking komt voor een rijkssubsidie. Het festival had om een bedrag van 600.000 euro gevraagd maar krijgt deze niet.

Dat ESNS niet in aanmerking komt voor het geld werd donderdag duidelijk. “Het advies is geen erkenning voor wat we doen”, laat algemeen directeur Dago Houben zaterdag weten. “We vervullen een internationale platformfunctie. Als het gaat om talentontwikkeling en dat talent een kans bieden: wij doen niet anders. En het bieden van internationale uitwisseling is de kern van ons festival.” Ondanks dat het festival een negatief advies krijgt van de Raad voor Cultuur krijgt het wel een positieve beoordeling. De Raad erkent dat ESNS een belangrijke functie heeft als podium voor opkomende acts die een mogelijke internationale carrière tegemoet gaan. Daarnaast is er een duidelijke groei van de diversiteit in de programmering en is men enthousiast voor de aandacht van een evenredige programmering van vrouwelijke artiesten.

Komt hard aan

Ondanks die positieve beoordeling is er dus toch een afwijzing en dat komt hard aan. “Het voelt als een afwijzing van ons festival, maar ook van de popmuziek, dat trekken we ons erg aan. Wij hebben er de afgelopen tijd hard voor geknokt om weer in aanmerking te komen voor een positie in de Basisinfrastructuur. ESNS is een ondersteunend platform binnen de popsector en zou om die reden juist binnen de BIS ondersteund moeten worden.”

“ESNS 2021 gaat sowieso door”

De beslissing om ESNS niet op te nemen lijkt ook vreemd omdat de Tweede Kamer zich eerder uitsprak om ook popfestivals op te nemen in de Culturele Basisinfrastructuur, de BIS. Nu is er geen enkel popfestival opgenomen. De minister kreeg van de Tweede Kamer de opdracht om hier werk van te maken. Ondanks de afwijzing van de rijkssubsidie hoeven fans zich geen zorgen te maken. “ESNS 2021 gaat sowieso door. Voor de aanstaande editie, nog onzeker over de COVID-19-maatregelen, probeert ESNS nog steeds het beste, en grootste, podium te bieden voor aankomende muziektalenten met als doel hun carrières op nationaal, en waar mogelijk internationaal niveau, te stimuleren”, aldus Houben.

Eurosonic Noorderslag kreeg twaalf jaar geleden voor het laatst een subsidie toegekend. Sindsdien vist het altijd achter het net omdat het niet experimenteel en vernieuwend genoeg zou zijn.