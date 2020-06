Eurosonic Noorderslag krijgt zes ton per jaar van Rijk

nieuws

Foto: Lesley Pietens

Eurosonic Noorderslag wordt opgenomen in de Culturele Basisinfrastructuur. Maandagmiddag nam de Tweede Kamer een motie aan die dat mogelijk maakt. Door de opname komt er financiële steun vanuit de Rijksoverheid voor het festival, zo’n zes ton per jaar.

Salima Belhaj (D66) diende eerder dit jaar een motie in bij de Tweede Kamer voor financiële ondersteuning van Eurosonic Noorderslag. Door het aannemen van de motie kan het festival de komende vier jaar rekenen op 600.000 euro per jaar. Vorige week stuurden de gemeente en de provincie Groningen een brief aan de minister gegaan om het besluit van het Fonds voor de Podiumkunsten te heroverwegen.

“Eurosonic Noorderslag is voor Groningen een belangrijk cultureel evenement met een grote rol in talentontwikkeling en scouting”, aldus D66-raadslid Koosje van Doesen. “Daarom is het van belang dat dit evenement ook de komende jaren een podium kan bieden aan nationale en internationale, beginnende én gearriveerde popmuzikanten.”