Fietser zwaargewond bij ongeluk N361

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

Bij een verkeersongeluk woensdagmiddag op de N361 tussen Groningen en Winsum is een fietser ernstig gewond geraakt. Dat meldt Raymond Meter van de incidentenwebsite meterfotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 14.45 uur ter hoogte van de fietsoversteekplaats bij de Tjardaweg. “Hoe het precies kon gebeuren is onbekend”, vertelt Meter. “Een automobilist heeft een fietser geschept. De fietser is daarbij ernstig gewond geraakt.” Hulpdiensten zijn inmiddels ter plaatse. Het ambulancepersoneel krijgt hulp van de traumahelikopter. “Het Mobiel Medisch Team is zojuist geland.”

Vanwege het ongeluk is één rijbaan afgesloten.

Later meer.