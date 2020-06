Eerste vaatje haring uitgedeeld aan zorgmedewerkers UMCG

Het eerste vaatje haring werd donderdag uitgedeeld aan zorgmedewerkers in het UMCG. Voor het eerst in 35 jaar vindt er geen traditionele veiling plaats, dus besloot het Nederlands Visbureau de vis aan een aantal ziekenhuizen in het land te schenken als dank voor hun inzet tijdens de coronacrisis.

In totaal gaan er 3500 haringen naar het UMCG, het Martiniziekenhuis en het Ommelander Ziekenhuis. “We vonden het wel belangrijk dat het eerste vaatje naar een heel goed doel ging,” zegt Ilena van der Plas van het Nederlands Visbureau. “Daarom hebben we ervoor gekozen om het vaatje aan te bieden aan de mensen in de zorg. Omdat de zorg keihard werkt, die hebben hele moeilijke tijden gehad en daar zijn we gewoon super trots op dat zij dat voor ons hebben kunnen realiseren.”

Verpleegkundige Frenja Woest is blij dat de zorgmedewerkers op deze manier een blijk van waardering krijgen. “Dat het gezien wordt hoe hard wij hier ons best doen om met elkaar voor de patiënten te zorgen, dat doet altijd goed. Het is mooi om te zien dat zo veel organisaties aan ons denken.”

Bestuursvoorzitter Ate van der Zee van het UMCG is het daar mee eens. “Wij zien dat als een teken van waardering voor de grote inspanningen die in de afgelopen zijn gepleegd door heel veel medewerkers in de zorg in het noorden. We hebben dat niet alleen in het UMCG gedaan, maar met alle partners in de zorg in het noorden, dus wij vinden dat heel mooi.”

De haring viel bij de medewerkers in de smaak. “Het is een heerlijke haring, ik kan hem echt aan iedereen aanraden. Je moet wel een haringliefhebber zijn, maar ik vond hem heel lekker,” zegt Van der Zee. Ook Van der Plas mocht de haring donderdag voor het eerst proeven. “Hij is erg lekker. Hij is mooi blank, hij is romig van smaak, heeft een mooie spiegellaag en hij is goed vet. Boordevol omega 3 vetzuren, wat ook goed is voor de gezondheid.”