Eerste tropische dag in Groningen een feit

De eerste tropische dag van deze zomer in Groningen is vrijdag een feit. In de tweede helft van de middag werd de tropische dertig graden bereikt.

Om 16.30 uur werd de 30,1 graden bereikt op het KNMI station in Eelde. Aanvankelijk leken we de tropische temperatuur net niet te halen. Om 15.40 uur werd het 29,9 graden, daarna zakte de temperatuur weg richting de 29. Groningen is vrijdag niet de eerste locatie waar het tropisch is. In het begin van de middag registreerde Hoek van Holland al een dertiger. De landelijke eerste tropische dag van deze zomer werd twee dagen geleden al bereikt in het Limburgse Arcen.

Voorlopig is het ook de laatste tropische dag die we bij kunnen schrijven. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis wordt het zaterdag ook nog warm met zo’n 25 graden maar zullen gedurende de dag regen- en onweersbuien over gaan trekken die de warmte verjagen. Zondag wordt het nog twintig graden. Ook in de nieuwe week lijkt van een opleving van de warmte voorlopig geen sprake.