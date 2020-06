Eerste testrit brengt gloednieuwe Arriva-trein niet ver

nieuws

De drie gloednieuwe Arriva-treinen op de testbaan nabij Düsseldorf. Foto: Bart Mestrom

De eerste testrit van de gloednieuwe Arriva-WINK in Nederland heeft de trein niet ver gebracht. Hoewel dat niet aan de trein lag.

Vorige week kwam de trein aan in Nederland. Vanaf december gaat het materieel ingezet worden in het Noorden van het land, voornamelijk tussen Groningen en Leeuwarden. Van de WINK, Wandelbarer, Innovativer Nahverkehrs-Kurzzug, heeft Arriva er achttien besteld. De trein is speciaal door treinfabrikant Stadler voor Arriva gebouwd en lijkt qua opbouw op de FLIRT-trein. De eerste drie WINK-treinen zijn nu in Nederland en deze worden sinds afgelopen nacht getest op het spoor. Daarmee wordt onderzocht hoe de treinen zich gedragen maar ook hoe ze bijvoorbeeld samenwerken met het Nederlandse beveiligingssysteem.

Trein strandt bij Kampen

“Via via wist ik dat de testritten plaatsvinden”, vertelt Marc van Zuylen die in de buurt van Venlo woont. Van Zuylen is helemaal gek van treinen en in het bijzonder van het materieel dat door treinfabrikant Stadler wordt gebouwd. “Ik besloot om in de auto te stappen en om 350 kilometer te rijden om de eerste zelfstandige meters van de trein te kunnen filmen. Van Zwolle reed ik naar Dronten. Om 03.00 uur was ik bij Kampen-Zuid en daar zag ik de treinen stil staan. Al snel kwam ik er achter dat de trein gestrand was. Door een spoorverzakking was er geen treinverkeer mogelijk op het baanvak. Voor Stadler en alle betrokken medewerkers was dit ontzettend zuur omdat de eerste test nu in het water viel.”

Na uren wachten kan de trein vertrekken vanaf Kampen-Zuid. Video: Marc van Zuylen

“Uren wachten is geen probleem”

Uiteindelijk is er vijf uur lang geen treinverkeer mogelijk. Van Zuylen laat zich niet kennen en besluit al die tijd te wachten tot de trein gaat rijden. “Ja, wachten ben ik wel gewend. Toen vorige week deze treinen bij Kaldenkirchen de grens over kwamen was ik ’s ochtends om 09.00 uur op station Venlo. Uiteindelijk moest ik tot 15.45 uur wachten. In twintig seconden is het transport dan voorbij, maar het is iedere seconde meer dan waard. En weet je wat het mooie is? Ik heb een hobby die 100%-corona-proof is. Ik sta op desolate stations waar niemand komt en waar ik niemand lastig val.”

Graffiti

De mislukte test is niet de enige tegenvaller. De trein staat overdag op een afgesloten terrein. Dat heeft ‘kunstenaars’ er niet van weerhouden om graffiti aan te brengen op het gloednieuwe materieel. “Ja, dat is balen. Maar ik vind het jammer dat daar de aandacht naar uit gaat. Kijk naar de trein, luister naar het geluid. Stadler heeft een prachtige trein gebouwd waar Arriva heel trots op mag zijn. Daar moet de aandacht naar uit gaan.”

