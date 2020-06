Eerste negen deelnemers begonnen met basisbaan

nieuws

De gemeente Groningen is begonnen met het experiment van de basisbaan. De eerste negen mensen zijn aan de slag gegaan, met een experiment dat vier jaar duurt.

Volgens de gemeente zijn de eerste ervaringen van de deelnemers positief. Met de basisbaan zorgt de gemeente voor extra werkgelegenheid voor mensen voor wie een betaalde baan niet haalbaar is. De deelnemers voeren nuttige taken uit en hun werk draagt bij aan de leefbaarheid in de gemeente.

Het gaat om onderhoud van openbare ruimte, activiteiten in wijkgebouwen, bij zorg- of onderwijsinstellingen en klussen bij sportclubs of culturele activiteiten. De deelnemers worden begeleid door de gemeente en wijkorganisaties. De gemeente voert de basisbaan stapsgewijs in en wil eind dit jaar 40 tot 50 banen gerealiseerd hebben. Daarna wordt besloten of de basisbaan doorgang vindt.