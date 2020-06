Eerste ‘Intercity Nieuwe Generatie’ staat bij NedTrain in Onnen

nieuws

De nieuwe intercitytrein in Onnen - Screencap uit uitzending van NS Weekly (NS op Youtube)

Na een periode van testen in het buitenland starten Alstom, ProRail en NS vanaf donderdag met het testen van de Intercity Nieuwe Generatie in Nederland. Sinds donderdagochtend staat het eerste exemplaar op de onderhoudslocatie van NedTrain in Onnen.

“Het is een fantastische ervaring om in de nieuwe Intercity te rijden, vertelt Machinist Kenny Kitzen uit Holtum. “Samen met mijn collega’s hebben we al getest op het testcircuit in Tsjechië, dat smaakte direct naar meer. Het is gaaf dat we nu in Nederland aan de slag kunnen en veel kilometers kunnen maken met de trein.”

Na de uitbraak van het coronavirus was het niet helemaal duidelijk wanneer de trein precies zou komen en of het testschema door kan gaan zoals gepland “Door COVID-19 is het een bijzondere periode want landsgrenzen zijn dicht en fabrieken zijn gesloten” vertelt programmamanager Maarten Bakker. “Hierdoor verschuift de testplanning en het tempo waarin de nieuwe treinen gebouwd worden. We weten niet wat de uiteindelijke impact gaat zijn van COVID-19, maar de inzet blijft dat reizigers in 2021 kunnen instappen.”

De eerste voorzichtige testritten zullen de komende periode worden uitgevoerd naar Hoogeveen en terug, zo meldt RTV Drenthe. In het begin van het programma worden de testritten met name ’s nachts uitgevoerd. Later volgen ook testritten overdag, eerst een periode zonder reizigers en later met reizigers. De NS verwacht dat de eerste reizigers in de loop van 2021 kunnen instappen in de nieuwe Intercity.