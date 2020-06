Eerste Arriva-treinen in nieuwe huisstijl gearriveerd in het Noorden

De eerste twee gereviseerde treinstellen van Arriva die de nieuwe huisstijl dragen zijn zondag gearriveerd in het Noorden. De komende tijd zullen ook alle andere treinen de nieuwe kleuren krijgen.

De afgelopen maand waren treinstellen 231 en 327 in Winterswijk. In de werkplaats aldaar werden de treinstellen één voor één ontdaan van de rood-witte jas. Daarvoor in de plaats hebben ze een fris witte en lichtblauwe kleur gekregen. Afgelopen week konden de werkzaamheden afgerond worden en in de nacht van zaterdag op zondag vertrokken ze naar Leeuwarden waar de treinen in de ochtend arriveerden. In het holst van de nacht vertrok treinliefhebber Marc van Zuylen, die in de buurt van Venlo woont, naar Winterswijk. “Ik was daar rond 04.00 uur en heb vervolgens net buiten Winterswijk, in de buurt van Lievelde, de treinen opgewacht.”

Nieuwe WiFi, stopcontacten en nieuwe stoelen

Uiteindelijk moest er gewacht worden tot 05.30 toen de beide treinen als trein 82501 vertrokken. “Maar het heeft dan wel weer een mooi filmpje opgeleverd waar ik erg blij mee ben.” De beide treinstellen hebben er een behoorlijk traject op zitten. Vorig jaar herfst vertrokken ze naar Polen naar de Stadler-fabriek waar er verschillende verbeteringen zijn doorgevoerd als de aanleg van WiFi, stopcontacten en de installatie van nieuwe stoelen. Ook zijn er andere technologische verbeteringen doorgevoerd. Afgelopen winter zijn er diverse testritten gemaakt tussen Leeuwarden en Sneek om te kijken hoe de technische aanpassingen zich gedragen in combinatie met het baanvak en de beveiliging.

Nieuwe concessie

De nieuwe huisstijl van de GTW-stellen, Gelenktriebwagen, is dezelfde als die van de nieuwe WINK-treinen die vanaf december tussen Groningen en Leeuwarden gaan rijden. De nieuwe kleuren zijn een eis van de provincies. In december gaat er een nieuwe concessie van start. In deze concessie staan allemaal afspraken waar een vervoerder zich aan moet houden. Behalve de treindiensten, het aanbod en de duurzaamheid gaat het daarbij ook om presentatie en uitstraling.

Blerick

De komende tijd zullen ook de overige 49 treinen die Arriva in het Noorden gebruikt gemoderniseerd worden. Zij hoeven daarvoor niet naar Polen. De technische verbeteringen zullen uitgevoerd worden in Blerick. Daarna gaan ze naar Winterswijk voor een nieuw jasje. In december moeten alle treinen de wit en lichtblauwe kleur hebben.