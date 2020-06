“Een raadsvergadering in de Kleine Zaal van de Oosterpoort, heel bijzonder”

nieuws

foto: Bob de Vries

Bijzonder. Zo noemt raadslid Benni Leemhuis van GroenLinks de raadsvergadering woensdagmiddag. Deze vindt namelijk plaats in de Kleine Zaal van muziekcentrum De Oosterpoort.

“Mijn eerste concert in de Kleine Zaal was een fluitconcert van Frans Brüggen”, mijmert Leemhuis. “In de jaren die volgden zag ik hier Air en menig ander band acte de présence geven tijdens Eurosonic Noorderslag. Ook heb ik hier conferenties meegemaakt, maar een raadsvergadering. Nee, nog nooit. Heel bijzonder!”

De raadsvergadering woensdagmiddag is de eerste fysieke vergadering sinds Nederland in de ban raakte van het coronavirus. Voor de Kleine Zaal is als locatie gekozen omdat alle 45 raadsleden en het voltallige college van B&W hier op anderhalve meter afstand van elkaar aanwezig kan zijn. De afgelopen maanden is er ook vergaderd, maar dit gebeurde digitaal. De vergaderingen in De Oosterpoort vinden plaats in een zogenaamde Lagerhuis-opstelling, waarbij de raadsleden plaatsnemen in de theaterbanken en de voorzitter, college en ondersteuning plek hebben op de ‘vloer’. Met deze opstelling wordt voldaan aan de afstands- en hygiënevoorwaarden.