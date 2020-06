Eco Textieldruk krijgt subsidie voor maken mondkapjes

nieuws

Foto Andor Heij

Eco Textieldruk krijgt een subsidie van de provincie van bijna 28.000 euro voor de productie van medische mondkapjes.

Het Groninger bedrijf is 35 jaar actief in het bedrukken van textiel en het leveren van drukkerijmachines. Door de lagere omzet door de coronacrisis heeft het bedrijf besloten te investeren in een machine die mondkapjes kan maken.

Het gaat om mondkapjes type FFP1 voor de consumentenmarkt en gecertificeerde type FFP2-mondkapjes voor de zorg. Op termijn verwacht het bedrijf vijf nieuwe medewerkers te kunnen aannemen.