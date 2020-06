Duizenden ouders krijgen geen of te weinig geld terug voor niet ontvangen kinderopvang

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Zo’n tienduizend ouders hebben de afgelopen periode geen of te weinig geld teruggekregen voor niet ontvangen kinderopvang in coronatijd. Dit ondanks de belofte die staatssecretaris Tamara van Ark (VVD) van Sociale Zaken hierover deed.

Na het uitbreken van de coronacrisis halverwege maart in Nederland gingen de bso’s en de kinderdagverblijven dicht. Van Ark riep ouders op om wel de rekeningen te blijven betalen omdat anders het risico bestond dat opvanglocaties zouden moeten sluiten. Ouders zouden dan later hun geld weer terugkrijgen. Maar volgens BOinK, de Belangenvereniging voor Ouders in de Kinderopvang, gebeurt dit niet. Uit hun cijfers blijkt dat ouders van 3.300 kinderen die geen gebruik maken van kinderopvangtoeslag nog niets gecompenseerd hebben gekregen en dat er voor hen ook nog geen regeling is. Andere ouders melden zich omdat zij minder geld terug hebben gekregen dan dat ze betaald hebben.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat weten dat ouders die geen gebruik maken van de kinderopvangtoeslag niet in beeld zijn bij de overheid. Voor deze mensen wordt gezocht naar een oplossing. 570.000 Ouders krijgen wel toeslag en zij krijgen uiterlijk volgende week een brief met de vergoeding die ze krijgen.