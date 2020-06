Duizenden flexwerkers vragen corona-uitkering aan op eerste dag

nieuws

foto: Roel Breet

Duizenden flexwerkers hebben maandag bij het UWV een corona-uitkering aangevraagd. Het was de eerste dag dat dit kon.

Volgens het UWV gaat het om zo’n 4.500 aanvragen die aan het eind van de middag geregistreerd waren. Sinds maandag kunnen flexwerkers die getroffen zijn door de coronacrisis gebruik maken van de zogeheten TOFA-regeling. Het is bedoeld voor werknemers met een flexcontract die door de coronapandemie zonder werk zitten, maar buiten de huidige regelingen vallen. Aan deze Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten zitten wel voorwaarden. Zo moeten ze in februari minimaal vierhonderd euro verdiend hebben en in april zeker de helft van hun inkomsten verloren hebben. Als er in het voorjaar een beroep is gedaan op de WW, de bijstand of andere regelingen krijgen ze geen geld terug.

Als er aan de voorwaarden voldaan wordt kan men voor de maanden maart, april en mei 550 euro bruto per maand terug krijgen. Het UWV liet zondag al weten te verwachten dat er duizenden aanvragen binnen zouden komen.