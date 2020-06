Duitse interesse voor Groningse omafiets

nieuws

Foto: Eva Michiels

Zestig procent van het Groningse binnenstadsverkeer gaat per fiets. De Duitse TV-zender NDR sprak met raadslid Benni Leemhuis, die in vloeiend Duits zegt: ‘Yes we can’.



Van Nederland leren, is het motto van de drie minuten durende reportage. Onder meer de omafiets spreekt de makers aan.

Bekijk de uitzending hier: https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/hallo_niedersachsen/Radverkehr-Von-den-Niederlanden-lernen,hallonds59128.html