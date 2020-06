Drie zaterdagen verkeershinder op Ring Zuid richting Hoogezand

nieuws

Foto: Ecco van Oosterhout

De meest zuidelijke rijstrook van Ring Zuid is vanaf 27 juni drie zaterdagen afgesloten voor verkeer. Het weggedeelte kan niet gebruikt worden, omdat het intrillen van damwanden langs de ring zorgt voor een veiligheidsrisico.

Zaterdag 27 juni, zaterdag 4 juli en zaterdag 11 juli is de meest zuidelijke rijstrook van de ring afgesloten, tussen afrit 37 Groningen-Helpman en afrit 38 Groningen-Zuidoost. Zaterdag 18 juli is een reservezaterdag. Ter hoogte van het Oude Winschoterdiep trilt Combinatie Herepoort op deze dagen damwandplanken in voor nieuwe verdiepte ligging van de Ring.

Verkeer richting Hoogezand kan dus wel gebruik blijven maken van de zuidelijke ringweg, maar moet rekening houden met vertraging